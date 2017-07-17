За доведение до суицида предлагают сажать на 15 лет

В Госдуму внесён законопроект об ужесточении наказания за подстрекательство к самоубийству.

Увеличить наказание за доведение до самоубийства предложили депутаты от "Единой России". Сейчас за подобное преступление можно получить от пяти до восьми лет тюрьмы, однако представителям фракции эти сроки кажутся недостаточными, учитывая возросшую популярность в социальных сетях различных "групп смерти".

— Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, законопроектом предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы пять лет, а верхний — до 15 лет, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, документ предполагает введение различных сроков наказания, в зависимости от того, сколько жертв было на счету преступника и кем они были. Отметим, что сейчас одинаковый срок могут получить как массовые "дистанционные убийцы", так и злоумышленник, который довёл до суицида одного человека.

Отметим, уголовная ответственность за создание "групп смерти" была введена в нашей стране относительно недавно — в мае 2017 года. В УК появились статьи "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства", под которые попали "группы смерти".