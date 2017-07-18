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Регион
Опубликовано 18 июля 2017, 00:02

43 инженера ливийской армии погибли при разминировании Бенгази

Солдаты ливийской армии на улицах Бенгази. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Солдаты ливийской армии на улицах Бенгази. Фото: © REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Кроме того, за последние десять дней на разорвавшихся минах погибли и 19 мирных жителей.

43 военных инженера погибли и 27 получили ранения при разминировании ливийского города Бенгази. Об этом, как передаёт агентство "Синьхуа", заявило руководство армии страны.

Зарегистрированы потери и среди мирного населения — только за последние десять дней на минах, оставленных террористами, подорвалось 19 человек. Большинство из погибших были торговцами и владельцами магазинов на улице Дарна.

При этом военные предупреждали местных жителей и просили их не покидать дома до того, как работы по разминированию улиц закончатся.

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Кирилл Бондарь
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