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Опубликовано 17 июля 2017, 22:26

Ди Марцио сообщил о готовности ПСЖ выплатить клаусулу Неймара

Нападающий сборной Бразилии и ФК "Барселона" Неймар. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Нападающий сборной Бразилии и ФК "Барселона" Неймар. Фото: © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Парижский футбольный клуб ПСЖ готов заплатить испанской "Барселоне" 222 миллиона евро, чтобы заполучить бразильского нападающего Неймара. Об этом на своём сайте сообщил итальянский знаменитый инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В случае выплаты клаусулы — прописанной в контракте суммы — "Барселона" не сможет помешать уходу одного из своих лидеров, если тот решит сменить клубную прописку. Правда, для этого парижанам придётся убедить самого Неймара отважиться на трансфер.

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Анатолий Кривцов
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