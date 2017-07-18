Ди Марцио сообщил о готовности ПСЖ выплатить клаусулу Неймара

Парижский футбольный клуб ПСЖ готов заплатить испанской "Барселоне" 222 миллиона евро, чтобы заполучить бразильского нападающего Неймара. Об этом на своём сайте сообщил итальянский знаменитый инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В случае выплаты клаусулы — прописанной в контракте суммы — "Барселона" не сможет помешать уходу одного из своих лидеров, если тот решит сменить клубную прописку. Правда, для этого парижанам придётся убедить самого Неймара отважиться на трансфер.