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Регион
Опубликовано 18 июля 2017, 05:46

Любопытный бабуин оставил без света десятки тысяч человек в Замбии

Залезший на электростанцию бабуин оставил без электроснабжения 50 тысяч жителей города Левингстона и окрестных районов в Замбии. При этом животное получило такой разряд тока, от которого человеку выжить бы не удалось.

Как сообщает AP, повреждённое бабуином электрооборудование пришлось восстанавливать в течение нескольких часов. Сейчас все работы завершены, электричество подано в жилища.

Животное передано в организацию, которая занимается охраной дикой природы. Бабуина выходили, он выздоравливает.

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Кирилл Бондарь
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