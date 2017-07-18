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Опубликовано 18 июля 2017, 09:24

Бета-тестирование Destiny 2 начнётся сегодня

Фото &copy; Activision

Фото © Activision

18 июля игроки смогут впервые зайти на серверы онлайн-шутера Destiny 2 от Bungie.

На этой неделе на PS4 и Xbox One пройдёт бета-тестирование ожидаемого сетевого шутера Destiny 2. Клиент игры уже можно загрузить через сервисы PSN и Xbox Live.

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Бета-тестирование Destiny 2 пройдёт на этой неделе

Фото © Activision

Те, кто сделал предзаказ игры, могут активировать специальный ключ от Bungie и получить доступ к тестированию на несколько дней раньше остальных. На PS4 предзаказавшие смогут начать играть уже 18 июля в 20:00 по московскому времени, а на Xbox One — 19 июля в то же время.

Для тех же, кто ещё не решил покупать игру, доступ к Destiny 2 на PS4 и Xbox One откроется уже 21 июля в 20:00 по московскому времени.

Тестирование на обеих платформах продлится до 23 июля. Напомним, бета-тестирование PC-версии запланировано на конец августа.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 6 сентября, а релиз PC-версии состоится в октябре этого года.

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Станислав Погорский
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