Бета-тестирование Destiny 2 начнётся сегодня

На этой неделе на PS4 и Xbox One пройдёт бета-тестирование ожидаемого сетевого шутера Destiny 2. Клиент игры уже можно загрузить через сервисы PSN и Xbox Live.

Те, кто сделал предзаказ игры, могут активировать специальный ключ от Bungie и получить доступ к тестированию на несколько дней раньше остальных. На PS4 предзаказавшие смогут начать играть уже 18 июля в 20:00 по московскому времени, а на Xbox One — 19 июля в то же время.

Для тех же, кто ещё не решил покупать игру, доступ к Destiny 2 на PS4 и Xbox One откроется уже 21 июля в 20:00 по московскому времени.

Тестирование на обеих платформах продлится до 23 июля. Напомним, бета-тестирование PC-версии запланировано на конец августа.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 6 сентября, а релиз PC-версии состоится в октябре этого года.