Шутер от первого лица Superhot от независимых разработчиков вскоре станет доступен на PS4.

Шутер от первого лица Superhot, в котором время движется только вместе с игроком, будет выпущен для PS4 уже на этой неделе.

Superhot станет доступен в онлайн-магазине PSN уже 19 июля. Также отдельно можно будет приобрести Superhot VR, рассчитанную для игры в шлеме виртуальной реальности PlayStation VR.

Стратегия-шутер от первого лица Superhot выйдет на PS4 19 июля