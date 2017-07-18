Стратегия-шутер от первого лица Superhot выйдет на PS4
Кадр видео: youtube/SUPERHOT
Шутер от первого лица Superhot от независимых разработчиков вскоре станет доступен на PS4.
Шутер от первого лица Superhot, в котором время движется только вместе с игроком, будет выпущен для PS4 уже на этой неделе.
Superhot станет доступен в онлайн-магазине PSN уже 19 июля. Также отдельно можно будет приобрести Superhot VR, рассчитанную для игры в шлеме виртуальной реальности PlayStation VR.
Стратегия-шутер от первого лица Superhot выйдет на PS4 19 июля
Superhot была выпущена на PC 25 февраля 2016 года. Игра быстро завоевала признание игроков и критиков, а её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 82 из 100.