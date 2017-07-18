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Регион
Опубликовано 18 июля 2017, 10:02

Стратегия-шутер от первого лица Superhot выйдет на PS4

Кадр видео:&nbsp;youtube/SUPERHOT

Кадр видео: youtube/SUPERHOT

Шутер от первого лица Superhot от независимых разработчиков вскоре станет доступен на PS4.

Шутер от первого лица Superhot, в котором время движется только вместе с игроком, будет выпущен для PS4 уже на этой неделе.

Superhot станет доступен в онлайн-магазине PSN уже 19 июля. Также отдельно можно будет приобрести Superhot VR, рассчитанную для игры в шлеме виртуальной реальности PlayStation VR.

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Стратегия-шутер от первого лица Superhot выйдет на PS4 19 июля

Superhot была выпущена на PC 25 февраля 2016 года. Игра быстро завоевала признание игроков и критиков, а её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 82 из 100.

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Станислав Погорский
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