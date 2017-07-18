PlayerUnknown’s Battlegrounds побила рекорд популярности GTA V в Steam

Онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds, в котором игроки сражаются за выживание в каждом раунде, достиг пикового количества игроков, превышающего показатели GTA V от Rockstar.

15 июля в Battlegrounds играли одновременно 382 779 пользователей Steam — пока что это самый высокий показатель для игры. Тем самым онлайн-шутер от независимых разработчиков смог обойти высокобюджетный экшен GTA V, рекордный пик игроков которого составляет 360 762.

Теперь PlayerUnknown’s Battlegrounds занимает четвёртую позицию в списке игр с самым большим количеством одновременно игравших пользователей. Более популярными оказались только Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Fallout 4.

PlayerUnknown’s Battlegrounds сейчас находится в раннем доступе и постоянно получает масштабные обновления. Дата выхода игры пока неизвестна.