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Опубликовано 18 июля 2017, 10:37

PlayerUnknown’s Battlegrounds побила рекорд популярности GTA V в Steam

Фото: &copy; steampowered.com

Фото: © steampowered.com

Сетевой шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds от независимых разработчиков оказался популярнее GTA V.

Онлайн-шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds, в котором игроки сражаются за выживание в каждом раунде, достиг пикового количества игроков, превышающего показатели GTA V от Rockstar.

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PlayerUnknown’s Battlegrounds побила рекорд популярности GTA V в Steam

15 июля в Battlegrounds играли одновременно 382 779 пользователей Steam — пока что это самый высокий показатель для игры. Тем самым онлайн-шутер от независимых разработчиков смог обойти высокобюджетный экшен GTA V, рекордный пик игроков которого составляет 360 762.

Теперь PlayerUnknown’s Battlegrounds занимает четвёртую позицию в списке игр с самым большим количеством одновременно игравших пользователей. Более популярными оказались только Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Fallout 4.

PlayerUnknown’s Battlegrounds сейчас находится в раннем доступе и постоянно получает масштабные обновления. Дата выхода игры пока неизвестна.

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Станислав Погорский
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