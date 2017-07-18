Авторы Crash Bandicoot N. Sane Trilogy подтвердили повышенную сложность сборника

Спустя три недели после выхода сборника Crash Bandicoot N. Sane Trilogy разработчики из Vicarious Visions подтвердили , что обновлённые версии игр умышленно сделаны более сложными, чем оригинальная трилогия Crash Bandicoot.

Причиной повышенной сложности оказались изменения в прыжках главного героя — они стали более быстрыми и требующими повышенной точности от игрока. Больше всего это заметно в самой первой Crash Bandicoot, в некоторых уровнях которой длины прыжка едва хватает для преодоления многих пропастей.

Авторы объяснили изменения тем, что при создании обновлённой версии они хотели сделать управление персонажем идентичным во всех трёх играх. За основу была взята игровая механика из оригинальной Crash Bandicoot: Warped — по мнению Vicarious Visions, именно эта игра была ближе всего к тому, что ожидает от управления современный геймер.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy доступна только на PS4.