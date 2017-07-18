По мотивам серии шутеров Splatoon снимут анимационный сериал
Фото © Nintendo
Серия шутеров Splatoon от Nintendo получит адаптацию в виде анимационного сериала.
Серия шутеров Splatoon, в которых игрок управляет гибридами людей и осьминогов, получит анимационную адаптацию.
По мотивам серии шутеров Splatoon снимут анимационный сериал
Фото © Nintendo
Об этом стало известно из японского журнала CoroCoro. В нём уже публиковалась манга по мотивам Splatoon — не уточняется, будет ли сериал её адаптацией, продолжением или чем-то ещё. Первый эпизод шоу будет опубликован на канале CoroCoro на YouTube уже 12 августа.
Командный шутер Splatoon 2 выйдет на Nintendo Switch уже 21 июля.