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Опубликовано 18 июля 2017, 13:37

По мотивам серии шутеров Splatoon снимут анимационный сериал

Фото &copy;&nbsp; Nintendo

Фото ©  Nintendo

Серия шутеров Splatoon от Nintendo получит адаптацию в виде анимационного сериала.

Серия шутеров Splatoon, в которых игрок управляет гибридами людей и осьминогов, получит анимационную адаптацию.

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По мотивам серии шутеров Splatoon снимут анимационный сериал

Фото © Nintendo

Об этом стало известно из японского журнала CoroCoro. В нём уже публиковалась манга по мотивам Splatoon — не уточняется, будет ли сериал её адаптацией, продолжением или чем-то ещё. Первый эпизод шоу будет опубликован на канале CoroCoro на YouTube уже 12 августа.

Командный шутер Splatoon 2 выйдет на Nintendo Switch уже 21 июля.

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Станислав Погорский
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