По мотивам серии шутеров Splatoon снимут анимационный сериал

Об этом стало известно из японского журнала CoroCoro. В нём уже публиковалась манга по мотивам Splatoon — не уточняется, будет ли сериал её адаптацией, продолжением или чем-то ещё. Первый эпизод шоу будет опубликован на канале CoroCoro на YouTube уже 12 августа.

Командный шутер Splatoon 2 выйдет на Nintendo Switch уже 21 июля.