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Регион
Опубликовано 18 июля 2017, 14:23

"Люк Скайуокер" и "Мара Джейд" сыграли имперскую свадьбу в Швеции

Жених и невеста были одеты как Мара Джейд и Люк Скайуокер. Роль свидетеля выполнил дроид R2-D2.

Дженни Бьорк и Томми Тулки поженились в Хальмстаде, на юге Швеции, в прошлые выходные в окружении необычных гостей: штурмовиков, Имперской гвардии и Дарта Вейдера. Сами жених и невеста были одеты как Мара Джейд и Люк Скайуокер, роль свидетеля выполнил дроид R2-D2, пишет The Local.

Фото: Linus Eriksson

Фото: Linus Eriksson

Фото: Linus Eriksson

Фото: Linus Eriksson

— Идея, на самом деле, исходила от нас обоих. Мы оба одинаково любим "Звёздные войны", — сказала Бьорк изданию.

Кстати, свой медовый месяц молодожёны также проведут в месте, где проходили съёмки фильмов. В каком именно — не сообщается.

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Элиза Али
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