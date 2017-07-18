"Люк Скайуокер" и "Мара Джейд" сыграли имперскую свадьбу в Швеции
Жених и невеста были одеты как Мара Джейд и Люк Скайуокер. Роль свидетеля выполнил дроид R2-D2.
Дженни Бьорк и Томми Тулки поженились в Хальмстаде, на юге Швеции, в прошлые выходные в окружении необычных гостей: штурмовиков, Имперской гвардии и Дарта Вейдера. Сами жених и невеста были одеты как Мара Джейд и Люк Скайуокер, роль свидетеля выполнил дроид R2-D2, пишет The Local.
Фото: Linus Eriksson
Фото: Linus Eriksson
This Swedish Star Wars wedding looks unbelievably accurate https://t.co/yIJCrmI64a pic.twitter.com/15qzez7ixV— The Local Sweden (@TheLocalSweden) 18 июля 2017 г.
— Идея, на самом деле, исходила от нас обоих. Мы оба одинаково любим "Звёздные войны", — сказала Бьорк изданию.
Кстати, свой медовый месяц молодожёны также проведут в месте, где проходили съёмки фильмов. В каком именно — не сообщается.