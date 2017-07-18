Американ Макги устал от вопросов фанатов про триквел игры Alice

В 2000 году компания EA выпустила игру American McGee's Alice, которая рассказывала очень мрачную версию сказки про Алису в Стране чудес. Игра быстро обрела многочисленную аудиторию фанатов благодаря запоминающемуся стилю. Спустя 11 лет история получила продолжение в Alice: Madness Returns, но после этого о серии не было никаких новостей.

Американ Макги опубликовал запись в своём блоге, в которой ответил на постоянные просьбы фанатов выпустить триквел. Как рассказал разработчик, он устал ежедневно видеть десятки вопросов про продолжение Alice во всех социальных сетях. Макги пошутил, что собирается научить свою собаку отвечать на подобные сообщения.

По словам автора серии, он никак не может повлиять на судьбу Alice — всё зависит от решений издателя EA. Даже если бы Макги захотел, у него нет права, например, начать кампанию по сбору средств на создание Alice 3 через платформу Kickstarter, потому что это противоречит политике компании.

Американ Макги подытожил, что фанатам лучше донимать не его, а представителей и EA — от этого будет больше пользы.