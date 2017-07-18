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Опубликовано 18 июля 2017, 16:53

Володин призвал Минфин быстрее одобрить налог на онлайн-покупки

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

По мнению спикера Госдумы, из-за отсутствия такого налога государство уже потеряло более 200 миллиардов рублей.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поторопил Министерство финансов с решением вопроса о введении налога на покупки в Интернете. Он высказался об этом на парламентских слушаниях на тему бюджетной и налоговой политики.

— Хотел бы обратить внимание Министерства финансов, что президент дважды в своих посланиях говорил о необходимости регулирования вопросов, связанных с интернет-торговлей, — сказал спикер.

Он подчеркнул, что уже "потеряно несколько лет", что эквивалентно сумме более 200 миллиардов рублей.

— Тем более исходя из того, что это в том числе бьёт и по отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли, — сказал Володин.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что проект закона о таком налоге согласован, хоть на его разработку "пришлось потратить много усилий".

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Андрей Григорьев
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