Володин призвал Минфин быстрее одобрить налог на онлайн-покупки

По мнению спикера Госдумы, из-за отсутствия такого налога государство уже потеряло более 200 миллиардов рублей.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поторопил Министерство финансов с решением вопроса о введении налога на покупки в Интернете. Он высказался об этом на парламентских слушаниях на тему бюджетной и налоговой политики.

— Хотел бы обратить внимание Министерства финансов, что президент дважды в своих посланиях говорил о необходимости регулирования вопросов, связанных с интернет-торговлей, — сказал спикер.

Он подчеркнул, что уже "потеряно несколько лет", что эквивалентно сумме более 200 миллиардов рублей.

— Тем более исходя из того, что это в том числе бьёт и по отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли, — сказал Володин.