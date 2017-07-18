Володин призвал Минфин быстрее одобрить налог на онлайн-покупки
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев
По мнению спикера Госдумы, из-за отсутствия такого налога государство уже потеряло более 200 миллиардов рублей.
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поторопил Министерство финансов с решением вопроса о введении налога на покупки в Интернете. Он высказался об этом на парламентских слушаниях на тему бюджетной и налоговой политики.
— Хотел бы обратить внимание Министерства финансов, что президент дважды в своих посланиях говорил о необходимости регулирования вопросов, связанных с интернет-торговлей, — сказал спикер.
Он подчеркнул, что уже "потеряно несколько лет", что эквивалентно сумме более 200 миллиардов рублей.
— Тем более исходя из того, что это в том числе бьёт и по отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли, — сказал Володин.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что проект закона о таком налоге согласован, хоть на его разработку "пришлось потратить много усилий".