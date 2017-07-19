Перебежчик вскрыл схемы Ким Чен Ына. Деньги на ядерное оружие идут с контрабанды

Официально на территории Северной Кореи запрещено продавать импортные предметы роскоши. Однако рынки, торгующие этими товарами, в КНДР существуют и даже процветают.

Перебежчик из Северной Кореи Ким Кван Цзинь рассказывает, что Ким Чен Ын не только знает о существовании таких торговых точек, но и забирает часть их прибыли.

В Северной Корее Ким Кван Цзинь занимался контрабандой предметов роскоши из Сингапура и не понаслышке знает, как устроен этот бизнес.

Перебежчик утверждает, что деньги, которые КНДР выручает за продажу дорогих товаров, идут на создание ядерного оружия. Интересно, что купить роскошные вещи за воны не получится — в дорогих магазинах принимают исключительно доллары.

Продажа предметов роскоши помогает им строить больше ракет и производить больше ядерного оружия Ким Кван Цзинь