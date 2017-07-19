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Опубликовано 19 июля 2017, 08:00

В Titanfall 2 добавят кооперативный режим

Фото: &copy;&nbsp;Titanfall Official/youtube

Фото: © Titanfall Official/youtube

Авторы Titanfall 2 анонсировали очередное бесплатное обновление, которое добавит новый режим.

Уже 25 июля все игроки Titanfall 2 получат бесплатное обновление с новым режимом Frontier Defense.

В этом режиме команда из четырёх игроков будет обороняться от волн врагов, которыми управляет искусственный интеллект. Будут доступны несколько уровней сложности, и разработчики обещают, что враги будут менять стратегии в зависимости от действий игроков.

Для Frontier Defense будет доступно несколько карт: Homestead, Forwardbase Kodai, War Games, Rise и Blackwater Canal. Сообщается, что за каждый матч в этом режиме игроки будут получать уровни, открывающие доступ к новому снаряжению.

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В Titanfall 2 добавят кооперативный режим и две новые карты

Также 25 июля в игру добавят две новые карты, Township и Rise.

Titanfall 2 доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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