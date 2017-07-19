В Titanfall 2 добавят кооперативный режим
Фото: © Titanfall Official/youtube
Авторы Titanfall 2 анонсировали очередное бесплатное обновление, которое добавит новый режим.
Уже 25 июля все игроки Titanfall 2 получат бесплатное обновление с новым режимом Frontier Defense.
В этом режиме команда из четырёх игроков будет обороняться от волн врагов, которыми управляет искусственный интеллект. Будут доступны несколько уровней сложности, и разработчики обещают, что враги будут менять стратегии в зависимости от действий игроков.
Для Frontier Defense будет доступно несколько карт: Homestead, Forwardbase Kodai, War Games, Rise и Blackwater Canal. Сообщается, что за каждый матч в этом режиме игроки будут получать уровни, открывающие доступ к новому снаряжению.
В Titanfall 2 добавят кооперативный режим и две новые карты
Также 25 июля в игру добавят две новые карты, Township и Rise.
Titanfall 2 доступна на PC, PS4 и Xbox One.