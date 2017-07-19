В Titanfall 2 добавят кооперативный режим

В этом режиме команда из четырёх игроков будет обороняться от волн врагов, которыми управляет искусственный интеллект. Будут доступны несколько уровней сложности, и разработчики обещают, что враги будут менять стратегии в зависимости от действий игроков.

Для Frontier Defense будет доступно несколько карт: Homestead, Forwardbase Kodai, War Games, Rise и Blackwater Canal. Сообщается, что за каждый матч в этом режиме игроки будут получать уровни, открывающие доступ к новому снаряжению.