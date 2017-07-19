Объявлена дата выхода героя Кулака Смерти для Overwatch
Кадр видео: youtube/PlayOverwatch
Компания Blizzard объявила дату выхода персонажа Кулака Смерти для командного шутера Overwatch.
Стало известно, что Кулак Смерти станет доступен для игры в Overwatch на PS, PS4 и Xbox One уже 27 июля.
До этого герой был доступен на тестовом сервере, где он уже подвергся снижению характеристик. Игроки жаловались, что Кулак Смерти был слишком силён в сравнении с другими персонажами Overwatch. Особенностью героя стала механическая перчатка на правой руке, обладающая огромной разрушительной силой.
Объявлена дата выхода героя Кулака Смерти для Overwatch
Вопреки слухам, Кулака Смерти всё-таки не озвучил актёр Терри Крюс.
Overwatch доступна на PC, PS4 и Xbox One.