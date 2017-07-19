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Опубликовано 19 июля 2017, 08:34

Объявлена дата выхода героя Кулака Смерти для Overwatch

Кадр видео: youtube/PlayOverwatch&nbsp;

Кадр видео: youtube/PlayOverwatch 

Компания Blizzard объявила дату выхода персонажа Кулака Смерти для командного шутера Overwatch.

Стало известно, что Кулак Смерти станет доступен для игры в Overwatch на PS, PS4 и Xbox One уже 27 июля.

До этого герой был доступен на тестовом сервере, где он уже подвергся снижению характеристик. Игроки жаловались, что Кулак Смерти был слишком силён в сравнении с другими персонажами Overwatch. Особенностью героя стала механическая перчатка на правой руке, обладающая огромной разрушительной силой.

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Объявлена дата выхода героя Кулака Смерти для Overwatch

Вопреки слухам, Кулака Смерти всё-таки не озвучил актёр Терри Крюс.

Overwatch доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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