"Я никогда не изменюсь" и ещё 9 легендарных цитат лидера КиШ Михаила Горшенёва
Фото © РИА Новости/Алексей Куденко
Сегодня, 7 августа, свой день рождения отметил бы лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенёв. Горшок всегда поражал и журналистов, и поклонников своими интервью. Что говорил музыкант о себе, любви и классической музыке.
Я никогда не изменюсь
Михаил Горшенёв
Я боюсь серьёзных людей, они опасны для общества
Михаил Горшенёв
Моцарт — классный мелодист!
Михаил Горшенёв
Долго молчать нельзя. Забудут
Михаил Горшенёв
Я настроен к жизни юмористически
Михаил Горшенёв
"Король и шут" будет всегда
Михаил Горшенёв
Героин — это страшно, с ним человек в одиночку не справится
Михаил Горшенёв
Романтика — это что-то ветреное, а в жизни пусть всё будет по-настоящему
Михаил Горшенёв
Рэп — это тот же шансон
Михаил Горшенёв
Россия как была в средневековом состоянии, так и находится
Михаил Горшенёв