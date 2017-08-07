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Опубликовано 7 августа 2017, 06:45

"Я никогда не изменюсь" и ещё 9 легендарных цитат лидера КиШ Михаила Горшенёва

Фото &copy; РИА Новости/Алексей Куденко

Фото © РИА Новости/Алексей Куденко

Сегодня, 7 августа, свой день рождения отметил бы лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенёв. Горшок всегда поражал и журналистов, и поклонников своими интервью. Что говорил музыкант о себе, любви и классической музыке.

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Я никогда не изменюсь

Михаил Горшенёв

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Я боюсь серьёзных людей, они опасны для общества

Михаил Горшенёв

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Моцарт — классный мелодист!

Михаил Горшенёв

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Долго молчать нельзя. Забудут

Михаил Горшенёв

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Я настроен к жизни юмористически

Михаил Горшенёв

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"Король и шут" будет всегда

Михаил Горшенёв

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Героин — это страшно, с ним человек в одиночку не справится

Михаил Горшенёв

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Романтика — это что-то ветреное, а в жизни пусть всё будет по-настоящему

Михаил Горшенёв

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Рэп — это тот же шансон

Михаил Горшенёв

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Россия как была в средневековом состоянии, так и находится

Михаил Горшенёв

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Алена Шаповалова
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