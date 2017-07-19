В России упростили получение гражданства РФ для украинцев

Поправки, которые упростят процедуру, должны вступить в силу с 1 сентября 2017 года.

Госдума в среду в окончательном — третьем — чтении приняла законопроект, согласно которому устанавливается упрощённая процедура получения гражданства и вида на жительство в РФ для граждан Украины.

Ранее авторы законопроекта указывали, что у украинцев, желающих стать гражданами РФ, возникают сложности с получением необходимых документов. Трудности связаны с получением необходимых бумаг в украинских ведомствах.