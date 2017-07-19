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Опубликовано 19 июля 2017, 11:41

В России упростили получение гражданства РФ для украинцев

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Кузнецов

Фото: © РИА Новости/Сергей Кузнецов

Поправки, которые упростят процедуру, должны вступить в силу с 1 сентября 2017 года.

Госдума в среду в окончательном — третьем — чтении приняла законопроект, согласно которому устанавливается упрощённая процедура получения гражданства и вида на жительство в РФ для граждан Украины.

Ранее авторы законопроекта указывали, что у украинцев, желающих стать гражданами РФ, возникают сложности с получением необходимых документов. Трудности связаны с получением необходимых бумаг в украинских ведомствах.

Новыми поправками предусмотрено, что граждане Украины, которые хотят стать гражданами России, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства. Этот документ оформляется нотариально, одна копия остаётся в миграционной службе РФ, а вторую отправляют на Украину. По словам главы Комитета ГД по законодательству Павла Крашенинникова, именно это заявление заменит справку, которую ранее получали в уполномоченных органах Украины. Нововведения вступят в силу с 1 сентября.

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Арина Демидова
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