"Я был очень зол". Слуцкий рассказал, как впервые ругал футболистов "Халл Сити"

Слуцкий рассказал, что был разочарован игрой "Халла" в первом тайме, когда команда проигрывала сопернику 0:1. Тренер отметил, что устроил настоящий "серьёзный разговор" в раздевалке, который, как выяснилось позже, дал плоды: "Халл" дважды забил во втором тайме и переиграл "Бристоль".

— Первый тайм в нашем исполнении получился неважным, из-за чего я был очень зол на команду. Впервые в "Халле" мне пришлось устроить серьёзный разговор с футболистами, такая плохая игра не могла длиться весь матч, — цитирует Слуцкого официальный сайт "Халл Сити". — Второй тайм вышел гораздо лучше, я доволен им. При счёте 0:1 мы включили характер, мастерство и умение побеждать и выиграли — 2:1. Счастлив, ведь это моя первая победа здесь. Мне приятно, что игроки воспринимают моё видение футбола абсолютно адекватно.