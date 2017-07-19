Депутаты Госдумы одобрили закон о курортном сборе
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Ожидается, что пилотный проект будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.
Госдума в третьем чтении приняла закон о введении курортного сбора в качестве эксперимента на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв.
Документ предусматривает, что курортный сбор будет взиматься в этих регионах не ранее чем с 1 мая следующего года, при этом субъекты должны принять свои, местные законы по этому поводу не позднее 1 декабря 2017 года.
Отмечается, что пилотный проект был введён из-за необходимости развития и восстановления российских курортов. Эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.
— Это может нанести урон. Но на сегодня больше вопросов — даже несмотря на то, что документ принят в третьем чтении, — сказал Лайфу вице-президент Российского союза туриндустрии, директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.