Депутаты Госдумы одобрили закон о курортном сборе

Ожидается, что пилотный проект будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Госдума в третьем чтении приняла закон о введении курортного сбора в качестве эксперимента на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв.

Документ предусматривает, что курортный сбор будет взиматься в этих регионах не ранее чем с 1 мая следующего года, при этом субъекты должны принять свои, местные законы по этому поводу не позднее 1 декабря 2017 года.

Отмечается, что пилотный проект был введён из-за необходимости развития и восстановления российских курортов. Эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.