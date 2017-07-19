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Опубликовано 19 июля 2017, 12:03

Объявлена дата выхода Undertale на PS4 и PS Vita

Популярная ролевая игра Undertale получила дату выхода на консолях PS4 и PS Vita.

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

PlayStation объявила в официальном блоге, что Undertale станет доступна на PS4 и PS Vita уже 15 августа.

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Объявлена дата выхода Undertale на PS4 и PS Vita

Фото © Valve Corporation

В качестве бонуса за предзаказ в онлайн-магазине PSN игроки смогут получить эксклюзивную тему для PS4. Разработчики также подтвердили, что Undertale будет продаваться по схеме Cross-Buy: достаточно приобрести её на одной из консолей, чтобы получить доступ к обеим версиям.

Undertale была выпущена на PC 15 сентября 2015 года. Ролевая игра от независимых разработчиков стала настоящим хитом, а её средний балл на международном агрегаторе рецензий Metacritic составил 92 из 100.

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Станислав Погорский
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