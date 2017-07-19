Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июля 2017, 12:37

Терри Крюс покажет Crackdown 3 на SDCC 2017

Фото &nbsp;&copy; Microsoft

Фото  © Microsoft

Актёр Терри Крюс представит экшен Crackdown 3 на конвенции SDCC 2017 в Сан-Диего.

Ранее авторы экшена Crackdown 3 сообщали, что игра будет представлена на мероприятии SDCC 2017, а помимо команды разработчиков на презентации будет особый гость. Им оказался актёр Терри Крюс.

Конвенция SDCC 2017, напомним, пройдёт с 20 по 23 июля.

image

Терри Крюс покажет Crackdown 3 на SDCC 2017

Фото © Microsoft

Терри Крюс уже был задействован в рекламной кампании Crackdown 3: в июне этого года он появился в трейлере игры на выставке E3 2017. Помимо того, Крюс озвучил главного героя Crackdown 3.

Crackdown 3 выйдет на Xbox One и Windows 10 уже 7 ноября этого года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • xboxone
  • Терри Крюс
  • crackdown3
  • sdcc
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar