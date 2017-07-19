Терри Крюс покажет Crackdown 3 на SDCC 2017

Ранее авторы экшена Crackdown 3 сообщали, что игра будет представлена на мероприятии SDCC 2017, а помимо команды разработчиков на презентации будет особый гость. Им оказался актёр Терри Крюс.

Терри Крюс уже был задействован в рекламной кампании Crackdown 3: в июне этого года он появился в трейлере игры на выставке E3 2017. Помимо того, Крюс озвучил главного героя Crackdown 3.

Crackdown 3 выйдет на Xbox One и Windows 10 уже 7 ноября этого года.