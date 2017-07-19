Терри Крюс покажет Crackdown 3 на SDCC 2017
Фото © Microsoft
Актёр Терри Крюс представит экшен Crackdown 3 на конвенции SDCC 2017 в Сан-Диего.
Ранее авторы экшена Crackdown 3 сообщали, что игра будет представлена на мероприятии SDCC 2017, а помимо команды разработчиков на презентации будет особый гость. Им оказался актёр Терри Крюс.
Конвенция SDCC 2017, напомним, пройдёт с 20 по 23 июля.
Терри Крюс покажет Crackdown 3 на SDCC 2017
Фото © Microsoft
Терри Крюс уже был задействован в рекламной кампании Crackdown 3: в июне этого года он появился в трейлере игры на выставке E3 2017. Помимо того, Крюс озвучил главного героя Crackdown 3.
Crackdown 3 выйдет на Xbox One и Windows 10 уже 7 ноября этого года.