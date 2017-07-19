Продажи Doom превысили два миллиона копий
Фото: © store.steampowered.com
Сервис SteamSpy опубликовал впечатляющую статистику продаж шутера Doom на платформе Steam.
Сервис SteamSpy поделился обновлёнными цифрами продаж шутера Doom от Bethesda. По новым данным, в Steam игру приобрели уже более 2 миллионов человек.
Продажи Doom превысили два миллиона копий
Кроме общего количества проданных копий, заметно, что игра до сих пор пользуется популярностью у пользователей. По статистике SteamSpy, за последние две недели в шутер сыграло более 220 тысяч человек.
Помимо PC, Doom также доступна на PS4 и Xbox One — показатели продаж на этих платформах SteamSpy не отображает.