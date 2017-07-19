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Опубликовано 19 июля 2017, 13:17

Продажи Doom превысили два миллиона копий

Фото: &copy; store.steampowered.com

Фото: © store.steampowered.com

Сервис SteamSpy опубликовал впечатляющую статистику продаж шутера Doom на платформе Steam.

Сервис SteamSpy поделился обновлёнными цифрами продаж шутера Doom от Bethesda. По новым данным, в Steam игру приобрели уже более 2 миллионов человек.

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Продажи Doom превысили два миллиона копий

Кроме общего количества проданных копий, заметно, что игра до сих пор пользуется популярностью у пользователей. По статистике SteamSpy, за последние две недели в шутер сыграло более 220 тысяч человек.

Помимо PC, Doom также доступна на PS4 и Xbox One — показатели продаж на этих платформах SteamSpy не отображает.

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Станислав Погорский
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