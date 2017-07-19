В PlayStation Store началась летняя распродажа
Фото: © store.playstation.com
Онлайн-магазин PlayStation Store объявил о начале ежегодной летней распродажи игр.
PlayStation сообщила через официальный блог про начало ежегодной летней распродажи в PS Store.
В PlayStation Store началась летняя распродажа
Во время летней распродажи со скидкой до 60% можно будет приобрести такие игры, как Rise of the Tomb Raider, The Last Guardian, Titanfall 2, Mortal Kombat X и другие. Всего в акции принимает участие более сотни игр и дополнений для них.
Летняя распродажа продлится до 24 августа.