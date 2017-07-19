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Опубликовано 19 июля 2017, 13:53

В PlayStation Store началась летняя распродажа

Фото: &copy; store.playstation.com

Фото: © store.playstation.com

Онлайн-магазин PlayStation Store объявил о начале ежегодной летней распродажи игр.

PlayStation сообщила через официальный блог про начало ежегодной летней распродажи в PS Store.

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В PlayStation Store началась летняя распродажа

Во время летней распродажи со скидкой до 60% можно будет приобрести такие игры, как Rise of the Tomb Raider, The Last Guardian, Titanfall 2, Mortal Kombat X и другие. Всего в акции принимает участие более сотни игр и дополнений для них.

Летняя распродажа продлится до 24 августа.

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Станислав Погорский
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