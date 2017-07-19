Ubisoft возлагает большие надежды на продажи Assassinʼs Creed: Origins

Во время финансового отчёта Ubisoft поделилась своими ожиданиями от продаж Assassinʼs Creed: Origins.

Исполнительный директор Ubisoft Ив Гиймо сообщил инвесторам, какой уровень продаж компания ожидает от Assassinʼs Creed: Origins. Хотя Ubisoft не рассчитывает на рекорды, на Origins всё равно возложены немалые надежды.

Гиймо рассказал, что компания ожидает продажи выше, чем было у последней части серии Assassin's Creed: Syndicate, но ниже более давних Assassin's Creed: Unity и Assassin's Creed 4: Black Flag. Тем не менее не исключено, что Origins превзойдёт ожидания — по словам Ива, на E3 2017 игра получила массу положительных отзывов.

Assassinʼs Creed: Origins выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 27 октября.