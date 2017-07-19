Госдума и кнессет осудили польский закон о сносе памятников советским воинам

Государственная дума на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрела вопрос об обращении нижней палаты к европейским парламентам и межпарламентским организациям по поводу принятого недавно в Польше закона о сносе монументов советским воинам-освободителям. Особенностью принятого Госдумой заявления является тот факт, что оно принято синхронно с аналогичным заявлением израильского кнессета, который также обеспокоен политикой исторического ревизионизма и отрицания роли Красной Армии в освобождении Восточной Европы от нацистской оккупации.

Следует отметить, что обращение "К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв холокоста и других преступлений против человечности, совершённых гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны" было внесёно по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также руководством всех четырёх парламентских фракций.

Напомним, что президент Польши Дуда 22 июня 2017 года подписал принятые ранее сеймом поправки в местный закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Согласно нововведениям, теперь станет возможным демонтировать монументы и памятные знаки советским воинам, погибшим при освобождении Польши от нацистов. Принятие и подписание закона вызвало крайне негативную реакцию как властей и общественности в России, так и во многих странах мира, пострадавших от преступлений гитлеровского режима.

Принятие резолюции Госдумы и аналогичной резолюции израильского парламента стало возможным после состоявшейся 29 июня встречи спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина и председателя кнессета Израиля Йоэля Эдельштейна. Спикеры парламентов двух стран обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам-освободителям. Руководители парламентов двух стран договорились о принятии Госдумой и кнессетом заявлений, осуждающих этот закон.