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Регион
Опубликовано 19 июля 2017, 18:20

Депутаты Госдумы уже осенью могут рассмотреть закон о реновации для всей России

Фото: &copy; РИА Новости/Антон Денисов

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Стоит отметить, что пока в программу входят ветхие пятиэтажки, расположенные в Москве.

В Госдуму намерены внести законопроект о расширении программы реновации, которая может распространиться на всю территорию России, уже осенью. Об этом сообщила председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

— У нас уже есть регионы, которые закончили переселение из ветхого жилого фонда. И мы должны дать им право провести реновацию, — приводит слова Хованской РИА "Новости".

Пока программа реновации распространяется на ветхие хрущёвки в Москве.

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Янковская Ольга
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