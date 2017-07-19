Депутаты Госдумы уже осенью могут рассмотреть закон о реновации для всей России

Стоит отметить, что пока в программу входят ветхие пятиэтажки, расположенные в Москве.

В Госдуму намерены внести законопроект о расширении программы реновации, которая может распространиться на всю территорию России, уже осенью. Об этом сообщила председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

— У нас уже есть регионы, которые закончили переселение из ветхого жилого фонда. И мы должны дать им право провести реновацию, — приводит слова Хованской РИА "Новости".