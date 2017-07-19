Депутаты Госдумы уже осенью могут рассмотреть закон о реновации для всей России
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Стоит отметить, что пока в программу входят ветхие пятиэтажки, расположенные в Москве.
В Госдуму намерены внести законопроект о расширении программы реновации, которая может распространиться на всю территорию России, уже осенью. Об этом сообщила председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
— У нас уже есть регионы, которые закончили переселение из ветхого жилого фонда. И мы должны дать им право провести реновацию, — приводит слова Хованской РИА "Новости".
Пока программа реновации распространяется на ветхие хрущёвки в Москве.