ГД одобрила в первом чтении закон, увеличивающий срок за склонение к суициду

Госдума одобрила в первом чтении закон об ужесточении наказания за склонение детей к суициду. Проект предусматривает увеличение срока максимальной уголовной ответственности почти в два раза — с восьми до 15 лет. Такая мера наказания предусмотрена в случае подстрекательства к самоубийству, которое обернулось гибелью двух или более несовершеннолетних.