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Опубликовано 19 июля 2017, 19:08

ГД одобрила в первом чтении закон, увеличивающий срок за склонение к суициду

Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Отмечается, что поправки вносятся в статью 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Госдума одобрила в первом чтении закон об ужесточении наказания за склонение детей к суициду. Проект предусматривает увеличение срока максимальной уголовной ответственности почти в два раза — с восьми до 15 лет. Такая мера наказания предусмотрена в случае подстрекательства к самоубийству, которое обернулось гибелью двух или более несовершеннолетних.

Поправки имеют отношение к статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Цель законопроекта — обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, создание мер, препятствующих вовлечению в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни, посредством предупреждения распространения практики побуждения к суициду.

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Дарья Лебедева
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