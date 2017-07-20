Банки отказывают в выдаче займов жителям Северного Кавказа

Депутаты Госдумы обвиняют российские банки в дискриминации — по их мнению, кредитные организации необоснованно отказывают в кредитах жителям Северного Кавказа, ссылаясь именно на территориальную привязку. Парламентарии утверждают, что с отказами столкнулось значительное число россиян, причём все они имеют работу и регистрацию. Парламентарии обратились к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой изменить подход банков к выдаче кредитов жителям Северного Кавказа. В самих банках обвинения в дискриминации отвергают.

Депутатский отказ

В начале июля депутат Госдумы Шамсаил Саралиев пришёл в один из столичных автосалонов, чтобы купить в кредит автомобиль "Нива" за 500 тысяч рублей. Каково же было его удивление, когда все банки — партнёры автосалона отказали ему в кредите. По мнению парламентария, причиной этому была его постоянная регистрация в Грозном. — Я долго живу в Москве, мои риски потери платёжеспособности минимальны. Но ни один из банков в автосалоне кредит мне не одобрил, в том числе и ВТБ24, где я много лет являюсь клиентом и держателем банковских карт с зарплатным проектом. В ВТБ мне так и сказали: "Если бы у вас была прописка Ставропольского края, то мы бы одобрили вам кредит", — рассказывает Шамсаил Саралиев. После этой истории, вспоминает Саралиев, он отправил в этот же автосалон своего помощника — уроженца Нижегородской области. — У моего помощника не было даже временной регистрации в Москве, тем не менее автокредит ему одобрили. Я уверен, что это именно установка банков — Северный Кавказ не кредитовать! — считает депутат.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Фото: © vk.com/Шамсаил Саралиев

Похожая история произошла и с другим депутатом Госдумы Юшей Газгиреевым, когда он решил купить в кредит автомобиль "Приора" для своих родственников. — Ко мне обратились брат и сестра и рассказали, что в одном из столичных автосалонов на МКАД им отказали в оформлении автокредита, потому что у них прописка в Ингушетии. Тогда я поехал вместе с ними в этот автосалон и сам попытался взять кредит на эту "Приору" стоимостью около 480 тысяч рублей. При мне оформили весь пакет документов на кредит, но уже через час из банка ВТБ24, куда подавалась заявка, пришёл отказ, — рассказывает Газгиреев. По какой причине банкиры отказали депутату, у которого, к слову, московская прописка, ему никто не объяснил. Сам же Газгиреев уверен: опять всё дело в регионе, где он зарегистрирован. — У банка не было оснований для отказа, ведь я являюсь клиентом этого банка и никаких опасений, что я не выплачу кредит, у банкиров быть просто не могло. Я думаю мне отказали из-за того, что я родился в Ингушетии. Независимо от национальности и региональной принадлежности мы все — граждане России, имеем равные права и живём по одной конституции, — возмущается парламентарий.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Как утверждает Саралиев, это далеко не единичные случаи, когда банки отказывают в выдаче кредитов жителям СКФО. По его словам, к нему уже поступило несколько десятков похожих жалоб от жителей Северного Кавказа на ВТБ24, "Совкомбанк", Банк "Зенит" и "Уралсиб", "Кредит Европа банк". В итоге депутаты Госдумы даже составили коллективное обращение к председателю Центробанка с просьбой обратить внимание на эту проблему и рекомендовать банкам принимать решения, рассматривая степени рисков для каждого клиента индивидуально, а не по территориальному или этническому признакам.

Банкиры ссылаются на правила

В самом ЦБ Лайфу подтвердили, что жалобы на отказ банков кредитовать клиентов с Северного Кавказа к ним действительно поступают. — За 2017 год в Банк России поступило пять жалоб на отказ банков в предоставлении кредитов заёмщикам, проживающим на Северном Кавказе, — рассказали в пресс-службе ЦБ. При этом, судя по всему, глава ЦБ Элвира Набиулина никак не планирует бороться с этой "банковской дискриминацией". — Кредитные организации принимают решение о предоставлении кредита на основе анализа финансового положения заёмщика и его кредитной истории с учётом принятых в банке методик оценки и управления рисками, — заявили в ЦБ.

В ВТБ24 заявили, что все российские банки придерживаются единого правила по выдаче кредитов. — Если клиент зарегистрирован в регионе, в котором банк не работает, заявка не будет одобрена. При этом регион её подачи значения не имеет. Так, ВТБ24 присутствует не во всех субъектах федерации РФ. К примеру, отделений банка нет в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока, — пояснили Лайфу в пресс-службе кредитной организации. Банкиры явно лукавят — на сайте банка видно, что отделения в Ингушетии у банка есть, однако жалобы на отказ от выдачи кредита от жителей этого региона депутаты Госдумы тоже получали. Аналогичный ответ пришёл и из "Совкомбанка". — В "Совкомбанке" не действуют никакие запреты на кредитование заёмщиков из какого-то региона или тем более какой-то национальности. Кредитные решения принимаются на основании скоринга, — сообщили Лайфу в банке.

Кредитные риски

Эксперты подтверждают, что российские банки в целом неохотно кредитуют жителей Северного Кавказа. По их мнению, правда, это происходит по экономическим причинам. — Если в среднем по России, по данным ЦБ, на 1 июня 2017 года просрочка по розничным кредитам оценивалась в 8,1%, то в Ингушетии — 27,7% (первое место по регионам России), в Карачаево-Черкессии — 14,2%, в Кабардино-Балкарии — 11,1%. Эти данные коррелируют с уровнем безработицы: в 2016 году в Ингушетии этот показатель по данным Росстата составил 30,2% (первое место по регионам России), в Карачаево-Черкессии — 14,4%, в Кабардино-Балкарии — 10,3%, тогда как в целом по России — 5,5%. Речь идёт не о каком-то национализме банкиров, а о здравом смысле и тривиальном риск-менеджменте, — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.