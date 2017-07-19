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Опубликовано 19 июля 2017, 23:43

ГД во II чтении приняла отмену нормы бесплатного багажа при невозвратных билетах

Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллинников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллинников

Перевозчик обязан уведомить клиента об отсутствии в тарифе возможности бесплатно провозить багаж перед продажей билета.

Госдума во втором чтении одобрила поправки к Воздушному кодексу, в соответствии с которыми предусматривается отмена нормы бесплатного багажа при невозвратных авиабилетах.

Таким образом, для пассажиров с возвратными билетами предлагается сохранить норму бесплатного багажа в 10 кг. Невозвратный же тариф может не предусматривать провоз бесплатного багажа, о чём авиаперевозчик обязан проинформировать клиента при покупке билета.

Перевозчик может устанавливать нормы бесплатного провоза багажа и ручной клади в соответствии с правилами, утверждёнными Росавиацией. Также авиаперевозчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки, если пассажир отказывается оплатить провоз багажа на тех условиях, что были предусмотрены договором.

Закон вступает в силу спустя 60 дней после его официального опубликования.

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Елена Ситник
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