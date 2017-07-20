В Госдуме планируют создать "Парламентское телевидение"
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Как отмечает глава думского комитета по регламенту, преобразование структуры позволит обеспечить более творческий подход к освещению деятельности депутатов.
В Госдуме планируют создать автономную некоммерческую организацию "Парламентское телевидение", рассказала глава думского комитета по регламенту Ольга Севастьянова.
По словам главы комитета, в настоящий момент деятельность парламентского телевидения "обеспечивается силами государственных гражданских служащих, которые находятся в штате Госдумы, что может "сковывать реализацию их творческих планов". Преобразование структуры с учетом положительного опыта Совфеда, как отметила Севастьянова, позволит внедрить "более независимый, журналистский подход" к освещению деятельности нижней палаты парламента.
— Нам бы хотелось, чтобы такой был творческий подход к освещению не только того, что делает Госдума, но и что делают наши коллеги в субъектах РФ, чтобы мы могли оперативно получать информацию о том, что волнует и беспокоит наших избирателей, — приводит слова Севастьяновой ТАСС.
Проект постановления о создании АНО депутаты планируют рассмотреть 20 июня. По словам главы комитета, работы по созданию "Парламентского телевидения", как ожидается, будут завершены до конца года.