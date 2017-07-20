Актриса О`Доннелл предложила пользователям Twitter "столкнуть Трампа со скалы"

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал американскую актрису и певицу Рози О`Доннелл из-за размещения ею ссылки на игру "Толкни Трампа со скалы", пишет газета The Hill.

Отмечается, что игра позволяет выполнить любые четыре действия в отношении президента США Дональда Трампа: столкнуть со скалы, кинуть в жерло вулкана и канализационный люк в Нью-Йорке или сделать так, чтобы Трамп угодил в пасть динозавра.