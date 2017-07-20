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Регион
Опубликовано 20 июля 2017, 07:25

Telltale анонсировала новые сезоны The Wolf Among Us, Batman и The Walking Dead

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Компания Telltale Games анонсировала новые сезоны нескольких популярных игровых сериалов.

Вопреки своему недавнему заявлению, Telltale Games всё-таки анонсировала второй сезон игрового сезона The Wolf Among Us, основанного на серии комиксов Fables. Известно, что из персонажей точно вернутся Бигби и Белоснежка. Второй сезон выйдет в 2018 году.

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Telltale анонсировала новые сезоны The Wolf Among Us, Batman и The Walking Dead

Фото © Valve Corporation

В следующем году также стоит ожидать The Walking Dead: The Final Season. Как можно понять по названию, продолжение игрового сериала "Ходячие мертвецы" станет последним сезоном, который завершит историю героев.

Наконец, уже в августе состоится премьера второго сезона "Бэтмена", продолжения одного из недавних игровых сериалов от Telltale.

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Станислав Погорский
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