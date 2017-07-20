EA проведёт презентацию на Gamescom 2017

Один из крупнейших издателей игровой индустрии подтвердил своё участие на Gamescom 2017.

Electronic Arts на выставке Gamescom 2017 проведёт презентацию, которая начнётся 21 августа в 19:30 по московскому времени. Компания обещает новые геймплейные ролики своих проектов, показательные матчи и несколько сюрпризов.

На Gamescom 2017 EA организует около 400 игровых стендов со Star Wars: Battlefront 2, Need for Speed: Payback, FIFA 18, "Battlefield 1: Во имя Царя" и несколькими мобильными играми.

Выставка Gamescom 2017 пройдёт в Кёльне с 22 по 26 августа.