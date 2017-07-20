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Опубликовано 20 июля 2017, 09:06

Дополнения для DOOM теперь доступны бесплатно

Фото &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Bethesda решила сделать все дополнения для шутера DOOM бесплатными в честь годовщины игры.

Шутеру DOOM исполнился год, и в честь этого события разработчики выпустили обновление версии 6.66. Одним из главных нововведений стало то, что все дополнения для игры теперь доступны бесплатно.

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Дополнения для DOOM теперь доступны бесплатно

Фото © Valve Corporation

Все платные дополнения для DOOM затрагивали исключительно мультиплеер, а не сюжетную кампанию. За год игроки получили девять новых карт, три оружия, три доступных для игры демона и различную экипировку.

Также в последнем обновлении была полностью переработана система прокачки персонажей в мультиплеере. Теперь вместо получения снаряжения из ящиков со случайными предметами игрокам нужно достигать определённого уровня и выполнять специальные испытания. Вместе с выходом обновления прогресс всех персонажей сбросили до первого уровня.

DOOM доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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