Дополнения для DOOM теперь доступны бесплатно

Шутеру DOOM исполнился год, и в честь этого события разработчики выпустили обновление версии 6.66. Одним из главных нововведений стало то, что все дополнения для игры теперь доступны бесплатно.

Все платные дополнения для DOOM затрагивали исключительно мультиплеер, а не сюжетную кампанию. За год игроки получили девять новых карт, три оружия, три доступных для игры демона и различную экипировку.

Также в последнем обновлении была полностью переработана система прокачки персонажей в мультиплеере. Теперь вместо получения снаряжения из ящиков со случайными предметами игрокам нужно достигать определённого уровня и выполнять специальные испытания. Вместе с выходом обновления прогресс всех персонажей сбросили до первого уровня.

DOOM доступна на PC, PS4 и Xbox One.