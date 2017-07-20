Дополнения для DOOM теперь доступны бесплатно
Фото © Valve Corporation
Bethesda решила сделать все дополнения для шутера DOOM бесплатными в честь годовщины игры.
Шутеру DOOM исполнился год, и в честь этого события разработчики выпустили обновление версии 6.66. Одним из главных нововведений стало то, что все дополнения для игры теперь доступны бесплатно.
Дополнения для DOOM теперь доступны бесплатно
Фото © Valve Corporation
Все платные дополнения для DOOM затрагивали исключительно мультиплеер, а не сюжетную кампанию. За год игроки получили девять новых карт, три оружия, три доступных для игры демона и различную экипировку.
Также в последнем обновлении была полностью переработана система прокачки персонажей в мультиплеере. Теперь вместо получения снаряжения из ящиков со случайными предметами игрокам нужно достигать определённого уровня и выполнять специальные испытания. Вместе с выходом обновления прогресс всех персонажей сбросили до первого уровня.
DOOM доступна на PC, PS4 и Xbox One.