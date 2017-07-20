Открыта регистрация на тестирование крупного обновления для PS4

Sony начала принимать заявки на участие в бета-тестировании обновления версии 5.00 для PS4. Для участия достаточно перейти на сайт и зарегистрироваться.

Sony поделится подробностями обновления ближе к началу тестирования в начале августа. Компания просит всех участников быть готовыми поделиться своими впечатлениями об обновлении, которые помогут при доработке финальной версии.

Крупные обновления для PS4 обычно добавляют совершенно новые функции, о которых долгое время просили игроки. Участники тестирования при желании смогут перейти на последнюю версию "стабильной" версии прошивки, если у них возникнут проблемы при тестировании.