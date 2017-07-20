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Опубликовано 20 июля 2017, 09:48

Открыта регистрация на тестирование крупного обновления для PS4

Фото &copy; Flickr/Leon Terra

Фото © Flickr/Leon Terra

Sony готовится к началу тестирования следующего крупного системного обновления для PS4.

Sony начала принимать заявки на участие в бета-тестировании обновления версии 5.00 для PS4. Для участия достаточно перейти на сайт и зарегистрироваться.

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Открыта регистрация на тестирования крупного обновления для PS4

Фото © Flickr/Leon Terra

Sony поделится подробностями обновления ближе к началу тестирования в начале августа. Компания просит всех участников быть готовыми поделиться своими впечатлениями об обновлении, которые помогут при доработке финальной версии.

Крупные обновления для PS4 обычно добавляют совершенно новые функции, о которых долгое время просили игроки. Участники тестирования при желании смогут перейти на последнюю версию "стабильной" версии прошивки, если у них возникнут проблемы при тестировании.

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Станислав Погорский
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