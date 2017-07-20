Документ уточняет процесс предоставления информации о территориях, а также позволит уладить вопросы с возможным отказом в предоставлении участка.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о "дальневосточном гектаре", которые уточняют процесс представления данных о территориях, определённых законом субъекта, в границах которых участок не может быть предоставлен в безвозмездное пользование.

Ряд поправок позволит уладить вопросы с возможным отказом в предоставлении участка, в частности в тех случаях, когда он пересекает границы других участков или границы территориальной зоны, населённого пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к другим участкам.

Закон предусматривает расширение территорий, которые могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Снимается запрет на предоставление участков с защитными лесами, однако в этом случае граждане будут нести обязанность по восстановлению лесов, согласно 62-й статье Лесного кодекса РФ.