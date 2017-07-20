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Опубликовано 20 июля 2017, 12:07

Госдума одобрила закон, снижающий цену на авиабилеты для пассажиров без багажа

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Hern&aacute;n Pi&ntilde;era

Фото: © flickr.com/Hernán Piñera

Документ позволит вычесть из тарифа стоимость перевозки багажа в случае, если пассажир летит налегке.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который отменяет бесплатный провоз багажа при покупке невозвратных авиабилетов. Для пассажиров с возвратными тарифами сохранят право брать багаж весом от 10 кг, говорится в документе. При этом авиакомпании обязаны информировать путешественников об изменениях условий перевозки вещей.

В окончательной редакции закона сохранено условие о бесплатной перевозке ручной клади при условии, что её габариты позволят удобно разместить её в салоне воздушного судна.

Кроме того, закон защищает право перевозчика в одностороннем порядке расторгнуть контракт с пассажиром, отказавшимся оплатить провоз багажа в том размере и на тех условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки.

Документ вступит в силу спустя 60 дней со дня опубликования.

Этот закон позволит снизить цены на авиабилеты, поскольку у пассажиров, путешествующих налегке, появится возможность вычесть из тарифа стоимость перевозки багажа.

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Марина Калегина
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