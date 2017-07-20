ПСЖ выплатит Неймару 50 миллионов евро в случае ухода из "Барселоны"

Как сообщает Daily Mail, французский клуб готов не только раскошелиться на уплату отступных каталонцам, но и лично обогатить бразильца.

По данным британской газеты, 25-летний нападающий сразу получит подписной бонус в размере 50 млн евро и будет получать зарплату в размере 35 млн в год. Команда экс-тренера "Спартака" Унаи Эмери предлагает Неймару выступать за парижан пять лет.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выплатит 222 миллиона евро отступных за игрока.

В минувшем сезоне Неймар сыграл за "Барселону" 45 матчей, забил 20 мячей и отдал 27 результативных передач.