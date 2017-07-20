Мизулина заявила, что Госдума не уважает конституционные нормы

Так она отреагировала на то, что депутаты отклонили её законопроект о запрете бэби-боксов.

Сенатор Елена Мизулина заявила, что Госдума якобы "демонстрирует неуважение к конституционным и регламентным нормам" после того, как депутаты приняли решение отклонить её законопроект о запрете бэби-боксов.

— Я собиралась выступить на заседании с обоснованием своей позиции по законопроекту, поскольку была не согласна с решением профильного комитета о его отклонении, — заявила Мизулина.