Мизулина заявила, что Госдума не уважает конституционные нормы
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Так она отреагировала на то, что депутаты отклонили её законопроект о запрете бэби-боксов.
Сенатор Елена Мизулина заявила, что Госдума якобы "демонстрирует неуважение к конституционным и регламентным нормам" после того, как депутаты приняли решение отклонить её законопроект о запрете бэби-боксов.
— Я собиралась выступить на заседании с обоснованием своей позиции по законопроекту, поскольку была не согласна с решением профильного комитета о его отклонении, — заявила Мизулина.
Она также сказала, что рассматривает это как нарушение своих прав как члена Совета Федерации.