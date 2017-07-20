Госдума одобрила законопроект об увеличении срока за склонение к суициду
Фото: © flickr.com/Christopher Schirner
Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение тюремного срока за склонение к самоубийству. Если закон примут в третьем чтении, то обвиняемым по этой статье может грозить не восемь, а 15 лет.
Речь идёт о поправках к статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".
Инициаторами законопроекта стали председатель фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава Комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый зам Эрнест Валеев.