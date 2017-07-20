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Опубликовано 20 июля 2017, 13:52

Госдума одобрила законопроект об увеличении срока за склонение к суициду

Фото: &copy; flickr.com/Christopher Schirner&nbsp;

Фото: © flickr.com/Christopher Schirner 

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение тюремного срока за склонение к самоубийству. Если закон примут в третьем чтении, то обвиняемым по этой статье может грозить не восемь, а 15 лет.

Речь идёт о поправках к статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".

Инициаторами законопроекта стали председатель фракции "Единой России" Владимир Васильев, глава Комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый зам Эрнест Валеев.

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Янковская Ольга
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