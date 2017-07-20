"Благодарю за жизнь ради людей". Путин лично поздравил Алексееву с юбилеем
Фото: сайт президента РФ
Российский лидер подарил правозащитнице букет, гравюру и выпил с главой Московской Хельсинской группы по бокалу шампанского.
Сегодня правозащитница Людмила Алексеева отмечает 90-летний юбилей. Стоит отметить, что российский президент приехал к главе Московской Хельсинкской группы, чтобы лично поздравить её с днём рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства заехал к Алексеевой в её квартиру на Старом Арбате перед вылетом в Йошкар-Олу. Путин подарил ей большой букет цветов и гравюру, на которой изображена Евпатория — малая родина правозащитницы.
Фото: сайт президента РФ
— Благодарю вас за жизнь ради людей, — сказал президент, поздравляя Алексееву с юбилеем.
В ответ глава Московской Хельсинской группы призналась, что всегда мечтала в свои 90 лет выпить с президентом шампанского и предложила ему бокал игристого.
Фото: сайт президента РФ
При этом Алексеева была удивлена, что российский лидер лично приехал к ней, чтобы поздравить с юбилеем.
Я всю жизнь свою занималась чёрти чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было
Людмила Алексеева о визите Владимира Путина