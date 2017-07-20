"Благодарю за жизнь ради людей". Путин лично поздравил Алексееву с юбилеем

Российский лидер подарил правозащитнице букет, гравюру и выпил с главой Московской Хельсинской группы по бокалу шампанского.

Сегодня правозащитница Людмила Алексеева отмечает 90-летний юбилей. Стоит отметить, что российский президент приехал к главе Московской Хельсинкской группы, чтобы лично поздравить её с днём рождения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства заехал к Алексеевой в её квартиру на Старом Арбате перед вылетом в Йошкар-Олу. Путин подарил ей большой букет цветов и гравюру, на которой изображена Евпатория — малая родина правозащитницы.

Фото: сайт президента РФ

— Благодарю вас за жизнь ради людей, — сказал президент, поздравляя Алексееву с юбилеем.

В ответ глава Московской Хельсинской группы призналась, что всегда мечтала в свои 90 лет выпить с президентом шампанского и предложила ему бокал игристого.

Фото: сайт президента РФ

При этом Алексеева была удивлена, что российский лидер лично приехал к ней, чтобы поздравить с юбилеем.