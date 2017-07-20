Ещё больше ЦСКА. "Халл Сити" Слуцкого в шаге от подписания экс-форварда армейцев

46-летний российский наставник английского футбольного клуба намерен в ближайшее время усилить команду бывшим подопечным из ЦСКА — 24-летним нигерийским нападающим Ахмедом Мусой.

Как стало известно Лайфу, руководство "Халл Сити" по личной инициативе Леонида Слуцкого ведёт переговоры с чемпионом Английской премьер-лиги 2016 года — "Лестером". Главной темой деловых обсуждений стал трансфер нигерийского форварда "лис" — Ахмеда Мусы.

Спустя год Слуцкий намерен снова поработать со своим нигерийским любимцем, но уже не в рамках ЦСКА. Тренер настаивает на оформлении годовой аренды Мусы в "Халл", чтобы с его помощью вернуть команду из Чемпионшипа в Премьер-лигу.

В случае если нигериец достойно проявит себя в составе "тигров", российский специалист готов поспособствовать выкупу игрока из "Лестера" и предложить Мусе полноценный контракт в "Халле".