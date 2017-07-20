"Аэрофлот" поддержал закон о нормах бесплатного провоза ручной клади

По словам замгендиректора авиакомпании, предыдущие законодательные ограничения в России мешали отечественным бюджетным перевозчикам конкурировать с европейскими и азиатскими лоукостерами.

В компании "Аэрофлот" поддержали решение Госдумы разрешить отечественным авиаперевозчикам запрещать бесплатный провоз багажа пассажирам, которые приобрели невозвратные билеты. В авиакомпании считают, что возможность бесплатно провозить багаж мешает развитию отечественных лоукостеров. Такое мнение высказал заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимир Александров.

— Нормы провоза багажа должны устанавливаться не государством, а перевозчиком. В качестве одной из мер "Аэрофлот" считает необходимым введение так называемого безбагажного тарифа, который позволит пассажирам осуществлять перелёт без багажа, но за меньшую цену. Необходимо дать пассажиру право выбирать услуги, которые ему предпочтительны на данном рейсе. Билеты по "безбагажному тарифу" будут альтернативой, а не заменой обычным билетам, — пояснил представитель "Аэрофлота".