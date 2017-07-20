Версия The Banner Saga для PS Vita отменена

Студия Stoic Games больше не занимается разработкой The Banner Saga для PS Vita. Причиной отмены разработки версии для портативной консоли стали технические сложности в работе.

На каком-то этапе портирования команда Stoic Games решила, что разработка оказалась намного более сложной и дорогостоящей, чем планировалось. Кроме того, версия The Banner Saga для PS Vita едва ли смогла бы окупить себя.

Теперь студия целиком сосредоточена на создании триквела The Banner Saga, который станет заключительной главой серии. Финал должен выйти уже в 2018 году.