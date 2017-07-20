Объявлена дата выхода хоррора Observer от авторов Layers of Fear

Хоррор Observer от создателей Layers of Fear станет доступен на PC, PS4 и Xbox One уже 15 августа.

Разработчики описывают Observer как мрачный психологический хоррор от первого лица. Его действие развернётся в мрачном антиутопическом мире, а игрока заставят постоянно сомневаться в том, что реально, а что происходит лишь в его голове.

Главного героя — детектива Лазарски — озвучил актёр Рутгер Хауэр, известный в том числе по роли в фильме "Бегущий по лезвию".