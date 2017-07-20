Россиян на ЧМ в Будапеште заставили снять одежду с символикой СССР

Сотрудник службы безопасности арены принёс свои извинения, но предупредил, что "нарушителям" может грозить штраф, лишение аккредитации на соревнования и даже высылка из страны.

Представителей российской делегации, приехавших на чемпионат по водным видам спорта, заставили снять футболки с символикой СССР, передаёт РИА "Новости".

Сообщается, что о запрете россиянам сказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион. Стражи порядка заявили, что советские звёзды приравнены в Венгрии к фашисткой символике и запрещены. За их ношение может грозить штраф, лишение аккредитации и даже высылка из страны.