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Регион
Опубликовано 20 июля 2017, 12:59

Россиян на ЧМ в Будапеште заставили снять одежду с символикой СССР

Фото: &copy; РИА "Новости"/ Константин Чалабов

Фото: © РИА "Новости"/ Константин Чалабов

Сотрудник службы безопасности арены принёс свои извинения, но предупредил, что "нарушителям" может грозить штраф, лишение аккредитации на соревнования и даже высылка из страны.

Представителей российской делегации, приехавших на чемпионат по водным видам спорта, заставили снять футболки с символикой СССР, передаёт РИА "Новости".

Сообщается, что о запрете россиянам сказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион. Стражи порядка заявили, что советские звёзды приравнены в Венгрии к фашисткой символике и запрещены. За их ношение может грозить штраф, лишение аккредитации и даже высылка из страны.

Запрет на коммунистическую и нацистскую символику действовал в Венгрии с 1993 года. В феврале 2013 года он был отменён из-за нечёткой формулировки, но вскоре, в апреле, вновь вступил в силу.

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Евгений Грин
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