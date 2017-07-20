Россиян на ЧМ в Будапеште заставили снять одежду с символикой СССР
Фото: © РИА "Новости"/ Константин Чалабов
Сотрудник службы безопасности арены принёс свои извинения, но предупредил, что "нарушителям" может грозить штраф, лишение аккредитации на соревнования и даже высылка из страны.
Представителей российской делегации, приехавших на чемпионат по водным видам спорта, заставили снять футболки с символикой СССР, передаёт РИА "Новости".
Сообщается, что о запрете россиянам сказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на стадион. Стражи порядка заявили, что советские звёзды приравнены в Венгрии к фашисткой символике и запрещены. За их ношение может грозить штраф, лишение аккредитации и даже высылка из страны.
Запрет на коммунистическую и нацистскую символику действовал в Венгрии с 1993 года. В феврале 2013 года он был отменён из-за нечёткой формулировки, но вскоре, в апреле, вновь вступил в силу.