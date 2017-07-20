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Регион
Опубликовано 20 июля 2017, 13:02

На своём юбилее Алексеева угостила Путина пирожными-трубочками и шампанским

Ещё несколько пирожных российский лидер взял с собой в рабочую поездку в Йошкар-Олу.

Правозащитница Людмила Алексеева рассказала, что угощала президента России Владимира Путина пирожными-трубочками, фруктами и шампанским, когда он приехал поздравить её с 90-летним юбилеем.

— Мы решили: шампанское и фрукты, и моя помощница испекла очень вкусные трубочки. Шампанское мы пригубили, — пояснила глава Московской хельсинской группы.

Фото: сайт президента РФ

Фото: сайт президента РФ

Алексеева также рассказала, что часть пирожных российский лидер взял с собой. После визита к правозащитнице (в её квартиру на Старом Арбате) глава государства направился в рабочую поездку в Йошкар-Олу.

— Ушёл и не взял, а потом через пять минут приехал какой-то человек, говорит — президент трубочки забыл. Я отдала, — пояснила правозащитница.

Как сегодня сообщал Лайф, Владимир Путин лично поздравил Алексееву с 90-летием. Он подарил ей букет цветов, гравюру с изображением Евпатории. Кроме того, глава государства вручил ей декоративную тарелку ручной работы с видом на здание МГУ им. Ломоносова.

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Янковская Ольга
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