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Опубликовано 20 июля 2017, 15:56

Sony объявила дату выхода Patapon Remastered

Компания Sony назвала окончательную дату выхода музыкальной стратегии Patapon Remastered.

Фото: &copy; Sony Interactive Entertainment LLC

Фото: © Sony Interactive Entertainment LLC

Sony сообщила, что Patapon Remastered станет доступна на PS4 уже 1 августа.

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Sony объявила дату выхода Patapon Remastered

Фото: © Sony Interactive Entertainment LLC

Patapon Remastered является переизданием игры, вышедшей на портативную консоль PSP ещё в 2008 году. Patapon сочетает в себе ритм-игру и стратегию, а игрок становится богом вымышленного мира игры. Игра стала хитом в Японии и за её пределами, после чего было выпущено ещё две части серии.

Недавно на PS4 была переиздана другая культовая японская игра для PSP, LocoRoco.

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Станислав Погорский
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