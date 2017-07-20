Sony объявила дату выхода Patapon Remastered

Patapon Remastered является переизданием игры, вышедшей на портативную консоль PSP ещё в 2008 году. Patapon сочетает в себе ритм-игру и стратегию, а игрок становится богом вымышленного мира игры. Игра стала хитом в Японии и за её пределами, после чего было выпущено ещё две части серии.

Недавно на PS4 была переиздана другая культовая японская игра для PSP, LocoRoco.