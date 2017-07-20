По фильму "Бегущий по лезвию 2049" выпустят VR-игру

На выставке SDCC 2017 стало известно о нескольких проектах для виртуальной реальности по "Бегущему по лезвию 2049".

На конвенции SDCC 2017 было объявлено о нескольких играх для виртуальной реальности по мотивам грядущего блокбастера "Бегущий по лезвию 2049".

До конца года по фильму выйдет три VR-проекта, первым из которых станет Blade Runner 2049: Replicant Pursuit.