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Опубликовано 20 июля 2017, 20:06

Во все тяжкие. В США учитель химии угодил в тюрьму за изготовление метамфетамина

Суд штата Нью-Мексико приговорил 56-летнего наркоторговца к девяти годам лишения свободы, пять из которых — условные.

Подобно Уолтеру Уайту из всемирно известного сериала "Во все тяжкие", бывший школьный учитель химии из города Эль-Пасо Джон Гоз решил заработать денег на производстве наркотиков. Как сообщает Associated Press, у реального мистера Уайта был изъят материал для изготовления почти полкило метамфетамина. А стоимость уже кристаллизовавшегося наркотика была оценена в 45 тысяч долларов.

Осуждённый Джон Гоз. Фото: ©Don Ana County Jail

Осуждённый Джон Гоз. Фото: ©Don Ana County Jail

Сообщается, что арест состоялся ещё в октябре 2016 года. Полиция остановила автомобиль Джона Гоза для проверки документов. Однако в кузове машины правоохранители заметили множество стеклянной посуды, резиновых трубок и химических реагентов. Полицейские не поверили объяснениям водителя, что он школьный учитель химии. А когда выяснилось, что он давно уволился из школы, решили провести обыск его дома. В квартире правоохранителей ждала настоящая лаборатория по производству наркотиков.

Джон Гоз полностью признал вину в суде. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Однако в тюрьме он проведёт лишь первые четыре года, за вычетом семи месяцев, которые провёл в камере заключения во время следствия. Оставшиеся пять лет ему назначили условно.

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Алексей Гладких
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